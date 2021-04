Full List of Mostly Christian Girls in Boko Haram Captivity

Activists of the Bring Back Our Girls, BBOG, have released a list of 112 schoolgirls abducted from Chibok still in Boko Haram captivity.

On the night of 14–15 April 2014, 276 mostly Christian female students were kidnapped from the Secondary School by the Islamic terrorist group Boko Haram in the town of Chibok in Borno State, Nigeria

However, about 164 students have been released, while others are still in captivity.

Below is the full list:

Aisha Lawan Hauwa Mutah Falta Lawan Hajara Isa Kabu Mala Maryam Abba Hannatu Musa Laraba John Deborah Nuhu Saratu Dauda Aisha Grema Asabe Ali Margret Shettima Yana Yidau Hauwa Kwakwi Hauwa Musa Saraya Musa Hauwa Joseph Yana Pogu Jinkal Yama Eli Ibrahim Rifkatu Yakubu Hannatu Nuhu Maryamu Abubakar Hamsatu Abubakar Deborah Abbas Rhoda Haruna Hauwa Wuleh Hauwa Nkeki Christiana Yusuf Raklya Kwamta Christiana Yusuf Halima Gambo Rhoda John Hassana Adamu Ruth Ngiladar Safiya Abdu Serah Luka Aishatu Musa Hauwa Peter Ruth Bitrus Hanatu Ishaku Mary Amos Victoria Dauda Saratu Thuji Mary Dauda Saratu Iliya Halima Ali Bilkisu Abdullahi Rebecca Ibrahim Zainab Yaga Awa Ali Hanatu Madu Sarah Samuel Hauwa Isuwa Godiya Bitrus Awa Sasa Hauwa Balte Glory Yaga Mary Paul Ladi Paul Ruth Lawan Laraba Mallum Ruth Wavi Rahila Yohanna Ihyi Abudu Lydia Simon Zara Ishaku Rejoice Sanki Deborah Abari Sikta Abudu Saraya Ali Maryamu Lawan Esther John Ladi Joel Lydia Emmar Rose Daniel Hauwa Abdu Laraba Paul Esther Ayuba Mary Dauda Margret Watsal Miriam Jafaru Kuma Solomon Agnes Dauda Mary Dama Patience Jacob Tabi Thomas Hauwa Tella Maryamu Yahaya Saraya Stover Jummal Aboku Elizabeth Job Suzana Yakubu Mary Sule Saratu Thauji Ladi Wadal Yayi Abana Kwamta Kabu Grace Amadu Saraya Paul Esther Markus Rifatu Amos Nguba Bura Monica Enoch Sarah Enoch Rifkatu Galang Dorcas Yakubu Deborah Solomon Solomon Pona Saraya