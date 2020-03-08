IWD2020: Africa’s 50 Most Powerful Women According to Forbes

This is the first Pan-African compilation of the continent’s leading women, drawn from business, politics, media, science, sports and public life, who are challenging the status quo and creating a trail on terrain where there was none. They are reshaping history, closing inequalities and pioneering new avenues of wealth creation and in turn, lifting others with them.
|NAME
|COUNTRY
|TITLE
|SECTOR
|GRACA MACHEL
|SOUTH AFRICA
|FOUNDER, GRACA MACHEL TRUST
|SOCIAL DEVELOPMENT
|CLARE AKAMANZI
|RWANDA
|CEO, RWANDA DEVELOPMENT BOARD
|SOCIAL DEVELOPMENT/GOVERNANCE
|FOLORUNSO ALAKIJA
|NIGERIA
|EXECUTIVE VICE CHAIR, FAMFA OIL
|OIL SECTOR
|JENNIFER RIRIA
|KENYA
|GROUP CEO, ECHO NETWORK AFRICA (ENA); FOUNDING MEMBER, KENYA WOMEN FINANCE TRUST
|FINANCE
|LOUISE MUSHIKIWABO
|RWANDA
|SECRETARY GENERAL, ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
|AYA CHEBBI
|TUNISIA
|BLOGGER AND AFRICA UNION YOUTH ENVOY
|MEDIA
|ELSIE KANZA
|TANZANIA
|HEAD OF AFRICA AND MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE, WORLD ECONOMIC FORUM
|FINANCE
|IBUKUN AWOSIKA
|NIGERIA
|FOUNDER AND CEO, THE CHAIR CENTRE GROUP
|MANUFACTURING
|DR JUDY DLAMINI
|SOUTH AFRICA
|FOUNDER, MBEKANI GROUP
|SOCIAL DEVELOPMENT
|CHARLIZE THERON
|SOUTH AFRICA
|HOLLYWOOD ACTRESS
|ENTERTAINMENT
|CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
|NIGERIA
|AUTHOR, PUBLIC SPEAKER
|PUBLISHING
|PHUTI MAHANYELE-DABENGWA
|SOUTH AFRICA
|CEO, NASPERS SOUTH AFRICA
|TECHNOLOGY
|OBIAGELI ‘OBY’ EZEKWESILI
|NIGERIA
|SENIOR ECONOMIC ADVISOR, AFRICA ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY INITIATIVE (AEDPI)
|SOCIAL DEVELOPMENT
|GLENDA GRAY
|SOUTH AFRICA
|PRESIDENT AND CEO, SOUTH AFRICAN MEDICAL RESEARCH COUNCIL (SAMRC)
|HEALTHCARE
|THULI MADONSELA
|SOUTH AFRICA
|LAW TRUST CHAIR, SOCIAL JUSTICE RESEARCH AT STELLENBOSCH UNIVERSITY
|LAW
|WENDY LUHABE
|SOUTH AFRICA
|SOCIAL ENTREPRENEUR & CO-FOUNDER, WIPHOLD
|FINANCE
|ANGÉLIQUE KIDJO
|BENIN
|FOUR-TIME GRAMMY AWARD WINNER
|ENTERTAINMENT
|MANAL ROSTOM
|EGYPT
|FOUNDER, SURVIVING HIJAB AND FACE OF NIKE PRO HIJAB
|HEALTH AND FITNESS
|LYDIA NSEKERA
|BURUNDI
|PRESIDENT, NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (NOC) OF BURUNDI AND MEMBER OF FIFA COUNCIL
|SPORT/GOVERNANCE
|WINNIE BYANYIMA
|UGANDA
|EXECUTIVE DIRECTOR, UNAIDS
|SOCIAL DEVELOPMENT
|NGOZI OKONJO-IWEALA
|NIGERIA
|CHAIR, BOARD OF THE GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMMUNISATION (GAVI)
|HEALTHCARE
|PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA
|SOUTH AFRICA
|EXECUTIVE DIRECTOR, UNITED NATIONS (UN) WOMEN
|SOCIAL DEVELOPMENT
|WARIS DIRIE
|SOMALIA
|PRESIDENT AND FOUNDER, DESERT FLOWER FOUNDATION
|SOCIAL DEVELOPMENT
|ELLEN JOHNSON SIRLEAF
|LIBERIA
|FIRST FEMALE PRESIDENT OF LIBERIA, NOBEL PEACE LAUREATE
|GOVERNANCE
|YVONNE CHAKA CHAKA
|SOUTH AFRICA
|AWARD-WINNING MUSICIAN
|ENTERTAINMENT
|SAHLE-WORK ZEWDE
|ETHIOPIA
|PRESIDENT OF ETHIOPIA
|GOVERNANCE
|MAMOKGETHI (KGETHI) PHAKENG
|SOUTH AFRICA
|VICE-CHANCELLOR, UNIVERSITY OF CAPE TOWN (UCT)
|EDUCATION
|REBECCA ENONCHONG
|CAMEROON
|FOUNDER & CEO, APPSTECH
|TECHNOLOGY
|BONANG MATHEBA
|SOUTH AFRICA
|MEDIA PERSONALITY, ENTREPRENEUR
|ENTERTAINMENT
|FATMA SAMOURA
|SENEGAL
|SECRETARY-GENERAL, FIFA
|SPORT
|IRENE CHARNLEY
|SOUTH AFRICA
|FOUNDER, SMILE COMMUNICATIONS
|TECHNOLOGY
|UCHENNA ‘UCHE’ PEDRO
|NIGERIA
|FOUNDER AND CEO, BELLANAIJA
|MEDIA
|ILWAD ELMAN
|SOMALIA
|FOUNDER, ELMAN PEACE CENTRE
|ACTIVISM
|WENDY APPELBAUM
|SOUTH AFRICA
|FOUNDER AND CHAIRPERSON, DE MORGENZON WINE ESTATE
|ENTREPRENEUR
|OLAJUMOKE ADENOWO
|NIGERIA
|FOUNDER, AD CONSULTING
|ADVERTISING
|BETHLEHEM TILAHUN ALEMU
|ETHIOPIA
|FOUNDER AND CEO, SOLEREBELS FOOTWEAR, GARDEN OF COFFEE, TEFFTASTIC
|ENTREPRENEUR
|NKOSAZANA DLAMINI-ZUMA
|SOUTH AFRICA
|MINISTER OF COOPERATIVE GOVERNANCE AND TRADITIONAL AFFAIRS, SOUTH AFRICA
|GOVERNANCE
|WENDY ACKERMAN
|SOUTH AFRICA
|EXECUTIVE DIRECTOR, PICK ‘N PAY
|RETAIL
|CASTER SEMENYA
|SOUTH AFRICA
|OLYMPIC CHAMPION
|SPORT
|RAWYA MANSOUR
|EGYPT
|FOUNDER AND CEO, RAMSCO
|AGRICULTURE
|ARUNMA OTEH
|NIGERIA
|ACADEMIC SCHOLAR, UNIVERSITY OF OXFORD FORMER TREASURER AND VICE PRESIDENT, WORLD BANK LONDON STOCK EXCHANGE AFRICA ADVISORY GROUP MEMBER
|FINANCE
|FATOU BENSOUDA
|GAMBIA
|PROSECUTOR, INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)
|LAW
|HAJER SHARIEF
|LIBYA
|HUMAN RIGHTS ADVOCATE
|ACTIVISM
|AMINA J. MOHAMMED
|NIGERIA
|DEPUTY SECRETARY-GENERAL, UNITED NATIONS
|SOCIAL DEVELOPMENT
|PRECIOUS MOTSEPE
|SOUTH AFRICA
|FOUNDER, AFRICAN FASHION INTERNATIONAL
|FASHION
|LUPITA NYONG’O
|KENYA
|OSCAR-WINNING ACTOR
|ENTERTAINMENT
|VERA SONGWE
|CAMEROON
|EXECUTIVE SECRETARY, UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
|SOCIAL DEVELOPMENT
|MAGDA WIERZYCKA
|SOUTH AFRICA
|FOUNDER, SYGNIA
|FINANCE
|TARA FELA-DUROTOYE
|NIGERIA
|FOUNDER, HOUSE OF TARA INTERNATIONAL
|BEAUTY
|THERESA KACHINDAMOTO
|MALAWI
|CHIEF OF DEDZA DISTRICT
|SOCIAL DEVELOPMENT
Congratulations to all of these women especially Nigerian Women who made the list.
Credit: Forbes Africa
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