Jazz internet Packages 2022 – 3G 4G Data Bundles

You can activate Jazz internet packages through Jazzcash App. Login JazzCash app and click on “Mobile Load & Packages”, Then click on “Mobile Packages”. Here are Jazz internet packages details in 2022.

Jazz Monthly Internet Packages

Monthly Premium

25 GB Data

250 On-net Minutes

RS. 748.00 incl. tax

Monthly Social

12000 All-net Sms

7GB Data (Facebook + Whatsapp + IMO+BiP)

RS. 149.00 incl. tax

Monthly Starter

6GB Data (3GB 2AM – 2PM)

RS. 279.00 incl. tax