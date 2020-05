The Nigeria Centre For Disease Control (NCDC) has just confirmed 245 new cases of covid19 in the country.

These cases include;

131-Lagos

16-Jigawa

13-Ogun

12-Borno

9-Kaduna

9-Oyo

9-Rivers

9-Ebonyi

8-Kano

7-Kwara

5-Katsina

3-Akwa Ibom

3-Sokoto

2-Bauchi

2-Yobe

1-Anambra

1-Gombe

1-Niger

1-Ondo

1-Plateau

1-FCT

1-Bayelsa

This brings the total number of cases to 7261 cases in Nigeria, Discharged: 2007 and Deaths: 221

